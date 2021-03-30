إطلاق نظام هارموني OS رسميًا في شهر أبريل، وهاتف Mate X2 يحصل عليه أولًا

بدأت هواوي في الآونة الأخيرة في اختبار النسخة التجريبية الثالثة من نظام تشغيلها هارموني OS، وهو نظام التشغيل المبني على أندرويد الذي تطوره الشركة بنفسها، وذلك تمهيدًا لإطلاق نظام هارموني OS رسميًا في شهر أبريل المقبل، هذا في حين أن الشركة لازالت تخطط لإطلاق نسخة تجريبية أخرى قبل إطلاق النسخة المستقرة النهائية..

نظام هارموني OS قادم رسميًا في شهر أبريل

اليوم أعلنت هواوي رسميًا أن النسخة النهائية والمستقرة من النظام قادمة في شهر أبريل المقبل، وهي التي ستأتي أولًا للهاتف الرائد القابل للطي، هاتف هواوي ميت X2، على أن تأتي لاحقًا وبشكل تدريجي إلى هواتف هواوي الأخرى وخصوصًا الرائدة منها.

يُذكر أن هاتف ميت X2 قد انطلق مع نظام أندرويد 10، ولا نعلم بعد ما إذا كان الهاتف سيُجبر على استخدام نظام هارموني OS أم سيكون هناك خيار للمستخدم باستكمال استخدام الهاتف بنظام أندرويد، وحينها لا نعلم ما إذا كانت الشركة ستسمر في إرسال تحديثات أندرويد للهاتف أو لا.

من ناحية مختلفة، في المستقبل القريب سنبدأ في رؤية هواتف من هواوي تأتي مباشرةً مع النظام الجديد مثبت مسبقًا، ولعل أولى تلك الهواتف هو هاتف هواوي P50 الرائد، والذي تأخر الكشف عنه، حيث أن الهاتف كان من المفترض أن يأتي في وقت ما من شهر مارس، وهو الذي شارف على الانتهاء.

فيما يلي نشارككم صور للتصميم المتوقع لذاك الهاتف:

• نظام هارموني OS ما هو إلا نسخة من أندرويد 10!