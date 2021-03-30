شاومي تتحدى ابل وتكشف عن قاعدة شحن لاسلكية مثل AirPower

هل تتذكرون قاعدة الشحن اللاسلكية التي أعلنت عنها ابل عام 2019 باسم Apple AirPower والتي اضطرت ابل إلى إلغائها وعدم إطلاقها في الأسواق بسبب مشاكل فنية؟

إذا كنت قد نسيت، فشركة شاومي لم تنس وقامت بتطوير قاعدة شحن لاسلكية مشابهة لجهاز ابل AirPower له القدرة على شحن عدة أجهزة معاً لاسلكياً في آن واحد.

قاعدة الشحن تلك من شاومي يمكنها شحن حتى ثلاثة أجهزة معاً في نفس الوقت بحد أقصى 20 وات للجهاز الواحد أي بقدرة 60 وات بشكل كلي.

تحتوي قاعدة الشحن اللاسلكي من شاومي على 19 لفة للشحن مما يعني أنه يمكن وضع الجهاز على أي موضع على الشاحن اللاسلكي لتبدأ عملية الشحن بخلاف الشواحن اللاسلكية الأخرى التي تتطلب وضع الهاتف بشكل دقيق على موضع الشحن.

قاعدة الشحن اللاسلكي من شاومي يبلغ سعرها تقريباً نحو 90 دولاراً أمريكياً وهي تشبه فيرالفكرة والتصميم قاعدة شحن Apple AirPower التي لم يكتب لها أن تر النور.

لم تطلق ابل قاعدة الشحن الخاصة بها AirPower بسبب مشاكل فنية وقتها تحدثت التقارير الصحفية عن مشكلة في الحرارة واتصال الأجهزة مع قاعدة الشحن، مما اضطر ابل إلى إلغاء المنتج وإيقاف عملية تطويره لاحقاً.

شاومي يتم انتقادها دوماً باستعارة أفكار الأجهزة والتصميمات من ابل واتباع نفس الأساليب التسويقية الخاصة بالشركة الأمريكية، لكن فيما يتعلق بقاعدة الشحن اللاسلكي للأجهزة المتعددة يبدو أن شاومي قد نجحت فيما فشلت فيه ابل سابقاً.