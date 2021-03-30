في مشهد يفطر القلب.. قطة تحمل مولودها للمستشفى لتلقي العلاج

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم الكبير وتأثرهم البالغ برد فعل قطّة تجاه وليدها الذي يعاني المرض.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن القطة الأم حملت مولودها المريض مستخدمة أسنانها، ووصلت به إلى مستشفى في مقاطعة “كاراباغلار” التركية، على أمل أن تجد أي مساعدة.

وكشف مقطع الفيديو المتداول للواقعة، الأشخاص الذين تواجدوا في المستشفى وهم يبتعدون من أمام القطة الأم لتتمكن من الوصول إلى أحد الأطباء لإنقاذ وليدها.

وسارع أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير وتبيّن لهم أنه يشكو من عدوى في عينه، وقامت طبيبة بيطرية بوضع قطرات للعين للقط الصغير.

وأشارت الصحيفة إلى تقديم الطعام والماء للقطة الأم، وقالت إحدى موظفات المستشفى: القطة استمرت في المواء فترة طويلة حتى تلفت الانتباه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية