بريطانيا: طفل في الـ6 من عمره يكتشف بالصدفة أحفوريات تعود إلى 488 مليون سنة

طفل في الـ6 من عمره اكتشف أحفوريات يعتقد أنها تعود إلى حوالي 488 مليون سنة في حديقة منزلهم في بريطانيا بينما كان يحفر فقط للعثور على الديدان.

أفاد موقع Science Times للعلوم أن الصبي الذي يدعى سيداك سينغ جهامات وقع على هذا الاكتشاف بالصدفة بعد أن تلقى مجموعة من أدوات الحفر كهدية في عيد الميلاد.

وخلال بحثه عن ديدان وأشياء أخرى مثل الطوب والفخار صادف أحفوريات غريبة بدت أقرب إلى قرن حيوان. واعتقد سيداك أن الأمر يتعلق بسن أو مخلب أو قرن لحيوان ما دون أن يدري أنه عثر على قطعة من المرجان عمرها ملايين السنين.

وقال والد سيداك أن ابنه عاد في اليوم التالي للاكتشاف وحفر مجدداً فاكتشف “كتلة رمل متجمدة” حولها الكثير من الرخويات الصغيرة والأصداف البحرية يتراوح عمرها بين 251 و488 مليون سنة، وشيء تم تحديده على أنه “زنبق البحر” وهو واحد من أقدم الكائنات الحي في كوكب الأرض.وفقا لمونت كارلو.

وكانت إنكلترا خلال تلك الفترة “جزءً من قارة البانجيا العملاقة التي كانت موجودة قبل 360 مليون عام قبل أن تنفصل وتكون القارات المعروفة اليوم.

