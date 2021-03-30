مؤسسة روسية تبدأ بتصميم أول روبوت خاص للعمل في الفضاء المكشوف

أعلن المعهد العلمي الرئيسي لمؤسسة “روس كوسموس” بالتعاون مع شركة “إينيرجيا” عن بدء تصميم أول روبوت شبيه بالإنسان، للعمل في المحطة الفضائية الدولية.

يأتي هذا العمل في إطار برامج Teledroid طويلة الأمد وستقوم بتنفيذ العمل شركة Android Technics العلمية الانتاجية”، التي سبق أن صنعت الروبوت “فيودور” الذي زار المحطة الفضائية الدولية عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير شركة Android Technics أعلن سابقاً أنه من المتوقع أن يتم إطلاق روبوت جديد يكون مصمما للعمل في الفضاء المكشوف وسيكون اسمع على اسم رائد الفضاء أليكسي ليونوف، أول رجل خرج إلى الفضاء المكشوف، تكريماً له.

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