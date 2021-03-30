موظفة بجمعية خيرية تكتشف 42 ألف دولار في سترتيْن قديمتيْن

اكتشفت موظفة في منظمة “جود ويل انستيتيوت” الخيرية في الولايات المتحدة، وجود مبلغ قيمته 42 ألف دولار، في سترتين قديمتين كان أحد الخيرين قد تبرع بهما للفقراء.

وللوهلة الأولى، اعتقدت الموظفة أندريا ليسينغ، أن هذا المبلغ وكان من فئة مائة دولار، مزيفٌ، ولكنها بعد أن أبلغت رئيس المنظمة أدركت أن المبلغ حقيقي.

وقالت “ليسينغ” التي عثرت على هذا المال أثناء معاينة الملابس المتبرع بها: عيد ميلاد ابنتي في شهر يوليو، وكنت في أشدّ الاحتياج لهذا المال، ولكن ضميري كان سيعذبني لو أنني أخذت شيئًا ليس من حقي.

ولم تتردد الموظفة “ليسينغ” في الإبلاغ عن الأموال المفقودة، واستطاعت المنظمة، ومقرها ولاية أوكلاهوما، أن تصل إلى المتبرع وأن تعيد له هذا المبلغ.

وسارع صاحب المال بإعطاء جزء من المبلغ إلى الموظفة التي أكدت أن هذا الموقف لا تندم عليه وإنما تفخر به وتوقن أن الخير سيعود إليها في حياتها ولكن بصورة أخرى.

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