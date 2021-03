علماء يكتشفون الجين المسؤول عن أحد أكثر أنواع سرطان الثدي فتكا

دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية، مؤخرا، استطاعت كشف “الجين” المسؤول عن سرطان الثدي الأكثر فتكا.

وأظهرت الدراسة التي أعدها باحثون في أستراليا، أن نحو نصف النساء اللواتي يعانين بسبب سرطان “شديد العدوانية” في الثدي يتوفين بسبب مضاعفات المرض.

بيلار بلانكافورت، من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية، قال إنهم يعولون على هذه الدراسة كثير ا من “أجل تخفيف” ما تعانيه النساء بسبب هذا المرض.

وتختلف سرطانات الثدي عن بعضها، حيث يتأثر بمستقبلات الهرمونات “HER2″، وبعضها غير حساسة للهرمونات.

وعادة ما تتعلق هذه السرطانات بهرمونات الإستروجين أو البروجسترين، وعادة ما يتم علاجها بالهرمونات.

وفي سياق متصل، منذ 2012 تم تقسيم سرطان الثدي إلى 10 مجموعات مختلفة، والتي تعتبر “IntClust2” أكثرها حدة وعدوانية، إذ إنها تؤثر على الحمض النووي، وتحديدا في الكروموسوم “11”، وهو ما يضم جينات مسببة للسرطان، حيث تم تحديد إحداها وأطلق عليه اسم “AAMDC”.

وقال بلانكافورت إن الجين “AAMDC” له علاقة بسرطانات المبيض والبروستات والرئة، ما يعني أنه في حال وجود مستويات عالية من هذا الجين فهذا سيعني وجود خلايا سرطانية.وفقا لما ذكرت قناة الحرة.

