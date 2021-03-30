قريباً سوف تتمكن من إصلاح الآيفون في مراكز الصيانة المستقلة عن ابل بدون مشاكل!

أعلنت ابل اليوم أنها سوف تقوم بمد برنامج السماح لمراكز الصيانة المستقلة بإجراء الإصلاحات في أجهزتها بشكل رسمي على نطاق عالمي.

هذا البرنامج يجعل مراكز الصيانة المستقلة عن ابل قادرة على إجراء إصلاحات في هواتف الايفون وكافة أجهزة ابل الأخرى طالما انتهت فترة الضمان الخاصة بها، والتي تمتد لمدة عام واحد من تاريخ الشراء.

مراكز الصيانة المستقلة التي سوف تنضم لهذه المبادرة سوف تتعهد ابل بمدهم بقطع الغيار الأصلية والأدوات والتدريب وكل ما يلزم لتقديم خدمة صيانة ترقى لمستوى الخدمة المقدمة في مراكز صيانة ابل نفسها.

يجب أن تكون الإصلاحات المقدمة من مراكز الصيانة المستقلة خارج فترة الضمان، أما أي إصلاحات داخل فترة الضمان فسوف تكون مقتصرة فقط على مراكز الصيانة الخاصة بأبل وحدها.

وفقاً لشروط ضمان ابل الذي يأتي مع الأجهزة المختلفة والذي يمتد لمدة عام كامل، فإن أي عملية صيانة خارج مراكز صيانة ابل تعتبر خرقاً للضمان ويعتبر لاغياً من تاريخه.

هذه المبادرة من ابل تم الإعلان عنها عام 2019 ونجحت في استقطاب أكثر من 1500 مركز صيانة مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.

حالياً أعلنت ابل أن البرنامج سوف يتوسع ليشمل كافة دول العالم التي تباع فيها أجهزة ابل خلال العام الجاري.

هناك عدة دول جديدة دخلت المبادرة ومنها في منطقة الشرق الأوسط: السعودية والإمارات وتركيا. وسوف يتاح باب التقديم رسمياً خلال الموقع الرسمي لأصحاب مراكز الصيانة في تلك الدول في غضون أيام.

لا يوجد أي تكاليف للانضمام للبرنامج، لكن الفني المختص بالإصلاحات في مركز الصيانة المستقل يجب أن يحصل على تدريب وترخيص من ابل حتى يتم السماح للمركز بشراء قطع الغيار وأدوات الإصلاح من ابل دون زيادة في الأسعار.

بالنسبة للمستهلك، فسوف يستفيد من هذا القرار التي سيساهم في انتشار مراكز الصيانة المعتمدة من حوله وضمان كفاءة الفني والحصول على قطع الغيار الأصلية.