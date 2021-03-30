الكشف عن موعد مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 – موعد رؤية تحديثات ابل الجديدة!

مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2021 سوف ينعقد هذا العام بداية شهر يونيو القادم. مثل العام الماضي لن يكون هناك مؤتمر صحفي وإنما سوف يتم بث الفاعليات والجلسات و ورش العمل عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المؤتمر سوف يبدأ تحديداً يوم 7 يونيو ويستمر لمدة 4 أيام حتى اليوم الحادي عشر من نفس الشهر في بث حي ومسجل على تطبيق وموقع ابل للمطورين بشكل مجاني تماماً.

قالت ابل في تصريحات رسمية أنها سوف تقوم بمشاركة كل الأدوات الجديدة التي كانت تعمل على تطويرها مع مجتمع المطورين لديها والذين يزيد عددهم عن 23 مليون مطور.

هذه الإجراءات الجديدة بخصوص مؤتمر ابل للمطورين تأتي بسبب تداعيات تفشي وباء فيرس كورونا عالمياً. جدير بالذكر أن تذكرة حضور المؤتمر كانت تكلف في السابق 1600 دولار أمريكي غير شاملة تكاليف التنقل والإقامة!

من خلال تطبيق ابل للمطورين المتوفر على متجر الاب ستور وكذلك الموقع الرسمي سوف توفر ابل المزيد من التفاصيل حول المؤتمر وجدول الفعاليات وكذلك الأنشطة والمسابقات المرافقة للمؤتمر.

أبرز التوقعات في مؤتمر ابل للمطورين 2021

أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأجهزة ابل سوف تكون المحور الأساسي لهذا المؤتمر حيث سوف يتم الإعلان عن نظام iOS 15 من أجل هواتف الايفون، و iPadOS 15 لأجهزة الايباد، بالإضافة إلى أنظمة watchOS 8 للساعات الذكية و macOS 12 لأجهزة ماك و tvOS 15 لتلفاز ابل.

الإعلان عن الأنظمة الجديدة سوف يتيح لنا التعرف على المزايا الجديدة بها وتجربة الإصدارات التجريبية منها على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر لاحقة ليكون الإطلاق النهائي لها لعامة المستخدمين في شهر سبتمبر كما هو معتاد.

إذا أعلنت ابل عن أجهزة جديدة فسوف تكون على الأرجح جهاز التتبع المنتظر AirTags و إصدارات جديدة من ايباد برو وماك بوك ، وإن كانت الأولوية دوماً ما تكون منصبة للتركيز على أنظمة التشغيل.