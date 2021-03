للتواصل مع مؤيديه.. «ترامب» يُطلق موقعاً إلكترونياً خاصاً به

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موقعا إلكترونيا ليكون منصة لمؤيديه، يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع 45office.com صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وورد في رسالة على الصفحة: “مكتب دونالد جيه ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا”.

ويضم قسم “من نحن” بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020 قد قال هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وعلَّقت “تويتر” و”فيسبوك” ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

