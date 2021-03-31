اسباب تنميل القدم وعلاجه ومتى يصبح مؤشر خطر؟

ما هو تنميل القدم؟

هو شعور بالوخز في القدم يجعلك تفقد القدرة على الإحساس الكامل بها ويسبب عدم التوازن، وقد يكون هذا الشعور مؤقت بسبب حالة عابرة أو قد يكون مستمر بسبب مرض مزمن، ويحدث ذلك بسبب بعض الحالات التي يمكن أن تؤثر على أعصاب القدم بطريقة سلبية، أو بسبب ضعف الدورة الدموية في القدمين.

أعراض تصاحب تنميل الرجل

الشعور بالحرقان في القدم.

الشعور بالحكة.

الشعور بالتنميل في الساق كلها.

ألم أسفل الظهر.

تشنج العضلات.

الطفح الجلدي.

الشعور بالألم عند المشي.

كثرة التبول.

هذه الاعراض قد تصاحب الوخز والتنميل بسبب الإصابة بحالات طبية مختلفة، ولكن هناك أيضا عدة أعراض يجب معها التوجه للطوارئ إذا ظهرت بجانب التنميل والوخز لأنها قد تكون مهددة للحياة، مثل:

الشعور بالتشوش وفقدان الوعي.

صعوبة التنفس.

صعوبة المشي.

الدوار والدوخة.

الشعور بالتنميل بعد إصابة في الظهر.

فقدان التحكم في البول أو البراز.

تغيرات في الرؤية او فقدان الرؤية.

الشلل.

التحدث بطريقة غير مفهومة.

الضعف بشكل عام.

اسباب تنميل القدم

يمكن للتنميل في الأقدام أن يحدث بسبب ضعف الدورة الدموية أو بسبب التأثير على الأعصاب وذلك يحدث نتيجة لحالات واضطرابات مرضية كثيرة، وقد يحدث التنميل في كلا القدمين نتيجة لأمراض معينة أو يحدث تنميل القدم اليسرى أو القدم اليمنى على حدة نتيجة لأمراض أخرى، وتشمل هذه الحالات والأمراض ما يلي:

الأسباب العصبية لتنميل القدم

إدمان الكحوليات.

اعتلال الأعصاب السكري.

خمول الغدة الدرقية.

التصلب المتعدد.

التسمم بالمعادن الثقيلة مثل تسمم الرصاص.

الاعتلال العصبي المحيطي.

ورم على الحبل الشوكي.

إصابات الحبل الشوكي.

السكتة الدماغية.

التهاب النخاع المستعرض.

الذئبة الحمراء.

نقص فيتامين بـ 12 في الدم.

فحوصات هامة لتنميل القدمين

بعد ذهابك للطبيب سيقوم بالفحص البدني وسؤالك عن تاريخك المرضي وتاريخ العائلة المرضي، ثم سيقوم بطلب بعض الفحوصات مثل:

اختبارات الدم للكشف عن بعض الأمراض مثل السكري أو الكلى أو الأنيميا أو أمراض أخرى.

فحص السائل الدماغي النخاعي أو البزل القطني.

التخطيط الكهربي للعضلات.

اختبار سرعة التوصيل العصبي

أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي.

خزعة العصب.

خزعة من الجلد لفحص النهايات العصبية.

علاج تنميل القدم

في الحقيقة يعتمد العلاج بشكل كامل على علاج المرض أو الحالة المسببة للتنميل من الأساس، ولكن هناك عدة أدوية يمكن أن يصفها الطبيب لعلاج التنميل على المدى الطويل بجانب علاج الحالة التي تسببه مثل مضادات الاكتئاب وكورتيكوستيرويد لعلاج الالتهابات المزمنة وبعض الأدوية التي تغير الإشارات العصبية أو تمنعها.

علاج تنميل القدمين في المنزل

يمكنك اتباع الطرق الآتية لتخفيف الخدر والتنميل في قدمك:

كمادات الثلج يمكن أن تخفف التورم والانتفاخ في القدم والذي يضغط على الأعصاب فيسبب التنميل والوخز.

الكمادات الدافئة في حالة الإصابة بالتشنجات التي يمكن أن تضغط على الأعصاب فتسبب الخدر.

تدليك القدم يمكن أن يساعد على تنشيط الدورة الدموية بها.

ممارسة أنشطة رياضية بسيطة يمكن أن تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهابات مثل اليوجا والبيلاتيس.

وضع القدم في حمام ملح إنجليزي مع الماء لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

الابتعاد عن الضغط والعصبي وممارسة تقنيات الاسترخاء خاصة لمن يعانون من التصلب المتعدد أو الفيبروميالجيا.

الحصول على قدر كافي من النوم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم خاصة تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات ب.

تجنب أي مشروبات كحولية والابتعاد عنها.

علاج تنميل الرجل في الطب البديل

هناك أيضا بعض الطرق في المتبعة في الطب البديل والتي يمكنها تحسين الخدر ولكن لا يمكن أبدا الاستغناء بها عن العلاج الطبي لأي حالة مرضية تمر بها:

المساج أو التدليك.

العلاج الانعكاسي.

العلاج بالإبر.

العلاج بالارتجاع البيولوجي.

مكملات فيتامينات ب المركبة.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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