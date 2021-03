الهيئة الروسية للرقابة الزراعية “روسلخوزنادزور” أعلنت أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كورونا المستجد. وفقا لرويترز.

وأفادت الهيئة الروسية إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف.

وقال كونستانتين سافنكوف نائب رئيس الهيئة إن “التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها”.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن “نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100% من الحالات”.

وأوضح كونستانتين سافنكوف نائب رئيس الهيئة لروسية للرقابة الزراعية أن المناعة تستمر 6 أشهر غيرأن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل.

ولدى روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من مرض كورونا المستجد أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.

The post روسيا تُسجل أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا