تسريبات ايفون 13 – كشف المزيد حول الكاميرا والمعالج!

قبل أيام نشرنا مجموعة من تسريبات ايفون 13 ولم يمض الكثير من الوقت حتى ظهرت تسريبات أخرى جديدة تتناول مواصفات الكاميرا والمعالج.

معالج ابل A15 القادم في ايفون 13

سلسلة هواتف ايفون 13 القادمة سوف تعمل بمعالج ابل A15 الذي سيتم تصميمه بتقنية معالجة 5 نانومتر مثل معالج A14 المستخدم حالياً في سلسلة ايفون 12 و ايباد اير إصدار 2020.

على الرغم من أن ابل سوف تعتمد على ذات تقنية المعالجة في معالج A15 إلا أنها سوف تتمكن من تحسين أداء المعالج ورفع كفاءة الأداء كما هو الحال كل عام.

شركة TSMC التايوانية هي التي سوف تتولى تصنيع المعالج بعد انتهاء ابل من التصميم على أن تبدأ عملية الإنتاج في مايو استعداداً لإطلاق سلسلة ايفون 13 في سبتمبر.

العام المقبل 2022، سوف تنتقل ابل إلى الاعتماد على تقنية معالجة 4 نانومتر في المعالجات المستخدمة في الايفون والايباد والماك.

تحسين الكاميرا

تسريبات أخرى جديدة ذكرت بأن ابل سوف تحسن من أداء الكاميرا الأساسية عبر زيادة فتحة العدسة إلى F/1.5 وبذلك سوف يرتفع أداء الكاميرا في أوضاع الإضاءة الليلية و المنخفضة. أيضاً سيتم زيادة فتحة العدسة في الكاميرا واسعة المجال في هواتف ايفون 13 برو و برو ماكس.



أيضاً سوف تستمر ابل في الاعتماد على عدسات 7P المستخدمة فى ايفون 12.

لا ننسى كذلك التسريبات السابقة التي رفع مستوى كفاءة الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس 5G ورفع معدل تحديث الشاشة ليصل إلى 120 هيرتز.

بالرغم من أن ابل تتبع سياسة جديدة من أجل منع التسريبات إلا أن ذلك لم يمنع ظهور تسريبات جديدة حول هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري.