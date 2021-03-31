منصة “ديزر” تعلن صدور ألبوم مستوحاة من أعمال بيتهوفن

احتفالا بالذكرى الـ250 لعيد ميلاد بيتهوفن، يعتزم 12 من أبرز عازفي البيانو في العالم، على ألبوم جديد من ألحان مستوحاة من أعماله.

وأوضحت المنصة الموسيقية العالمية “ديزر”، إن العازفين، أبرزهم شيلي غونزاليس وسفياني بامارت وكلو فلاور، قد وضعوا لمساتهم الخاصة على القطع الكلاسيكية للموسيقار العالمي بيتهوفن.

وسيقدم سفياني بامارت، بعض ألحان الموسيقار العالمي، بينما تضفي عازفة البيانو والملحنة “كلو فلاور” طابعا رومانسيا وغنائيا بعد إعادة أداء “كونشرتو البيانو رقم 5 لبيتهوفن”.

وسيُنتج الألبوم الجديد “ديزر أوريجينالز” بعد إطلاق التقرير الموسيقي المشترك “إحياء الموسيقى الكلاسيكية” بالتعاون مع الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية.

وأوضح محرر الموسيقى الكلاسيكية في “ديزر”، يانيك فيغ، أن “الموسيقى الكلاسيكية جذبت المستمعين من جميع الأعمار خلال هذا الوقت العصيب، ويهدف ألبومنا الجديد إلى الجمع بين جميع أنواع عشاق الموسيقى الكلاسيكية من خلال مزج الإيقاعات المعاصرة مع الأصوات التقليدية”.

وأضاف فيغ “المرة الأولى التي يعيد فيها فنانون من هذا المشهد الكلاسيكي الجديد تأليف قطع لأيقونة مثل لودفيغ فان بيتهوفن، وآمل أن يساعد أسلوبنا الفريد في هذا الملحن المذهل المعجبين في الاحتفال بالذكرى الـ250 لميلاده”.

ويضم الألبوم، قرابة 24 تحفة فنية جديدة ومبتكرة وهو متوفر حصرياً على قناة بيتهوفن ضمن تطبيق “ديزر”، ولمدة شهر.

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