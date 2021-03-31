شاومي تكشف عن Mi Mix Fold أول هواتفها القابلة للطي بمواصفات رائدة وكاميرا جديدة كليًا

أخيرًا وبعد طول انتظار كشفت شاومي عن الجيل الجديد من هواتف Mix، وهذا الإصدار مختلف كثيرًا، حيث أنه يمثل الهاتف القابل للطي الأول من الشركة، والذي اتى بالاسم Mi Mix Fold، والهاتف الجديد يوفر مواصفات وخواص رائدة من جميع النواحي، وفي هذا المقال سنتعرف عليه بشكل كامل.

مواصفات ومميزات هاتف Mi Mix Fold

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة رئيسية داخلية بقياس 8.01 بوصة، وهي شاشة من نوع أوليد بأبعاد 4:3، وهي أقرب ما يكون لأجهزة التابليت، هذا في حين أن هذه الشاشة تأتي بدقة 1440p+ وهي دقة ممتازة بالطبع، هذا في حين أن شاومي قد وصفت هذه الشاشة بأنها الأكبر في الهواتف القابلة للطي.

استخدمت شاومي مفصلات على شكل حرف U وهي التي تأتي أنحف وأكثر قوة بما يصل إلى 27% مقارنة بالهواتف القابلة للطي الأخرى، هذا مع دعمها لتحمل حوالي 1 مليون طية.

الشاشة الصغيرة الخارجية تأتي بقياس 6.52 بوصة من نوع أموليد وبدقة 840*2520 بيكسل، تدعم هذه الشاشة تردد 90 هيرتز وحساسية لمس 180 هيرتز، هذا إلى جانب دعم تقنيات مثل HDR10+ وDolby Vision في الشاشتين، ودعم سطوع يصل إلى 900 نيت.

من ناحية الكاميرا فهي تقدّم أداء أكثر من رائع، وقد كشفت شاومي انها استثمرت أكثر من 140 مليون يوان صيني على مدار عامين في تطوير هذا الهاتف وكاميراته، ويأتي الهاتف مع شريحة منفصلة باسم Surge C1، وهي شريحة لمعالجة التصوير مع تقديم تركيز تلقائي وتشبع تلقائي وكذلك ضبط تلقائي للون الأبيض.

يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وهو مستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج، هذا إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، كاميرا زووم بدقة 8 ميجابيكسل مع دعم التقريب 30 مرة، هذا إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل أيضًا!

يقدم الهاتف بطارية بسعة 5020 ملي أمبير، مقسمة إلى بطاريتين أو خليتين بسعة 2460 ملي أمبير لكلًا منهما، هذا إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 67 واتّ، في حين أن الشحن اللاسلكي غير مدعوم هنا.

يأتي الهاتف بكل تأكيد مع معالج سنابدراجون 888 الرائد، إلى جانب ذاكرة عشوائية بتردد يصل إلى 3200 ميجاهيرتز، وهي ذاكرة من نوع LPDDR5، أما الذاكرة التخزينية فهي من نوع UFS 3.1، ومن حيث السعات فالهاتف يبدأ عند 12 / 265 جيجابايت ويصل إلى 16 / 512 جيجابايت!

سعر وموعد توفر هاتف Mi Mix Fold

يأتي الهاتف بسعر يبدأ عند 1,520 دولار أمريكي وذلك للإصدار ذو السعات 12 / 265 جيجابايت، ويصل السعر إلى قرابة الـ2,000 دولار أمريكي للسعات 16 / 512 جيجابايت، وبالرغم من أن هذه الأسعار مرتفعة إلا أنها ممتازة مقارنة بالمنافسين!