حريق بمصنع سيارات في اليابان يمكن أن يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

اندلع حريق في مصنع شركة Renesas Electronics بمدينة هيتاتيناكا اليابانية ويمكن للحريق أن يتسبب بتقليي إنتاج السيارات في العالم بنحو 1.6 مليون سيارة حسبما أفادت صحيفة Nikkei.

وقامت شركات السيارات اليابانية الرائدة، بما في ذلك Toyota Motor، و Nissan Motor، بدراسة تقليص إنتاج بعض موديلاتها بسبب نقص حاد في مخزون أشباه النواقل، التي ينتجها مصنع شركة Renesas Electronics.

ويحتاج المصنع إلى مدة لا تقل عن 4 أشهر ليعود إلى الإنتاج حيث أن هذه الشركة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات للسيارات.

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