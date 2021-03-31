لعل الكوبونات والخصومات هي من أكثر الأمور التي نبحث عنها عند التسوق، نظرًا لأنها توفر علينا مبالغ كبيرة عند التسوق والشراء خصوصًا من المتاجر الكبيرة والمعروفة، واليوم نشارككم أفضل تطبيق لكوبونات خصم وكاش باك لأمازون ونون ونمشي وغيرها الكثير من المتاجر التي نتعامل معها بشكل مستمر، وهو تطبيق ShopCash.

تطبيق Shop Cash – أفضل تطبيق لكوبونات خصم

تطبيق ShopCash هو تطبيق متخصص في التسوق من خلال العروض والخصومات، وهو الذي يتيح لك الحصول على أفضل العروض والخصومات من خلال متاجرك المفضلة، التطبيق يأتي من شركة Wego والتي تمتلك تطبيق مميز متخصص في السفر والرحلات.

إضافة إلى ذلك، عند الشراء من خلال تطبيق ShopCash ستحصل أيضًا على جزء من المبلغ الذي تدفعه على شكل Cash Back، وهو ما سيجعلك تربح في كل مرة تشتري فيها منتج جديد! إلى جانب ذلك، التطبيق يتيح خاصية الكاش باك بشكل مستمر وليس في أوقات معينة، وهو أمر مذكور ضمن وصف التطبيق على المتجر.

يمكنك أن تبدأ الآن في تحميل التطبيق وتجربته، علمًا أنه يعمل في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية، وأهم ما ستحصل عليه كما سلف الذكر هو الكاش باك عند الشراء من ناحية، والعروض والخصومات من ناحية أخرى.

يُذكر أن التحديث الأخير للتطبيق أصبح يتيح لك تحقيق الربح من خلال جعل أصدقائك يستخدمون التطبيق، إلى جانب المزيد من العروض والخصومات من متاجر أكثر.

السعر : مجّاني