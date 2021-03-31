الكشف عن راوتر سريع ومتطور لعشاق الألعاب

كشفت شركة شاومي الصينية عن راوتر جديد لعشاق الألعاب، أطلقت عليه Mi AX9000 بالموجات الثلاثية.

وسيعمل الراوتر الجديد بمعالج كوالكوم سداسي النوى، يدعم الوصول إلى سرعة 4804 ميغا بايت في الثانية.

وسيدعم الراوتر الجديد ميزة الاتصال اللاسلكي بالألعاب، ومعايير شبكات 2.4 و 5G، بالإضافة لدعمه ميزة تردد 4 ب4 عند 160MHZ.

وأشارت الشركة الصينية إلى أنّ الراوتر الجديد سيدعم تقنية MU-MIMO وتقنية OFDMA.

وسيتيح الراوتر الجديد إمكانية الاتصال بـ16 جهازاً بنفس الوقت، وسيحتوي على منافذ LAN في الجزء الخلفي، مروحة تبريد، ومنفذ USB 3.0، وسيدعم اتصال من مسافة 12 متراً.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الراوتر الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 152 دولارا أمريكيا.

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