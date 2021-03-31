الكشف عن سبب وفاة طفلة “جومانة مراد”

كشفت مصادر مُقرّبة من الفنانة السورية “جومانة مراد” سبب وفاة طفلتها الصغيرة ديانا.

وأكدت هذه المصادر معاناة الطفلة الرضيعة منذ ولادتها من مشاكل صحية، وقالوا إنّ النجمة السورية وزوجها قاما بعرض الطفلة على عدد كبير من الأطباء بسبب الأزمات الصحية التي مرّت بها منذ ولادتها.

وكانت الممثلة السورية قد أعلنت قبل عدة أيام عن وفاة طفلتها ديانا، البالغة من العمر عدة أشهر دون أن تُحدد أسباب الوفاة.

يُذكر أنّ جومانة مراد أنجبت في أكتوبر الماضي التوأم ديانا وعلي، وتحدثت بعد الولادة عن أسباب عدم ظهور علامات الحمل عليها أثناء تصويرها مسلسل خيانة عهد، وبررت الأمر بأنّ جسدها نحيل، وأنّ العمل صُور في الأشهر الأولى من الحمل.

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