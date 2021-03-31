شاومي تطلق هاتف Mi 11 Ultra رسميًا وإليك المواصفات والأسعار – أقوى هاتف في العالم؟

حسنًا، هواتف أندرويد القوية كثيرة جدًا، لكن يبدو أن شاومي قد كشفت عن أقصى ما يمكنها تقديمه على الإطلاق في هذا القطاع، ويبدو أن المنافسة ستسشعل بشكل واضح من بعد الإعلان رسميًا عن هاتف Mi 11 Ultra والذي سنتحدّث عنه اليوم، وهذا الهاتف تقريبًا يقدّم لك كل شيء قد تحتاجه من أي هاتف ذكي رائد.

مواصفات ومميزات هاتف Mi 11 Ultra

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.81 بوصة، وهي التي تأتي بدقة QHD+ بالاعتماد على بانيل E4 من سامسونج الرائدة، وهذه الشاشة منحنية من جميع النواحي! تقدّم الشاشة دقة 3200*1440 بيكسل على وجه التحديد، وهي تقريبًا 2K، وهذه الشاشة تدعم تردد 120 هيرتز وحساسية لمس 480 هيرتز، مع إضاءة تصل إلى 1550 نيت! هذا مع دعم كلًا من HDR10+ وDolby Vision وكذلك ألوان 10-bit، وعليه، يمكننا وصف هذه الشاشة بأنها مثالية تمامًا.

الجهاز يحمل على شاشته طبقة حماية Gorilla Glass Victus الرائدة، وهي طبقة جوريلا جلاس 7 التي تحمل هذا الاسم المغاير، هذا مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وبالرغم من كل هذا، الجهاز يأتي بسمك 8.5 مللي متر فقط.

يقدّم هاتف Mi 11 Ultra معالج سنابدراجون 888 كما يمكن لأي أحد أن يتوقع، هذا بجانب الاعتماد على الذواكر الداخلية الرائدة من نوع LPDDR5 للذاكرة العشوائية وUFS 3.1 للذاكرة التخزينية، وتصل الذواكر هنا إلى 16 / 512 جيجابايت كحد أقصى! هذا مع اندرويد 11 وMIUI 2.5 بالطبع.

الجهاز يدعم كلًا من بلوتوث 5.2، واي-فاي 6 وكذلك NFC وIR، هذا إلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس بشكل كامل، وتقديم نظام تبريد جديد من طرف شاومي للحفاظ على حرارة الجهاز عند أرقام مثالية بشكل دائم.

أما ومن حيث الكاميرات، يقدّم هذا الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل من نوع ISOCELL GN2 الجديد من سامسونج، وهو مستشعر ضخم عالي الأداء، هذا إلى جانب مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل من سوني ليعمل كمستشعر واسع وكاميرا واسعة، أضف إلى ذلك مستشعر بيريسكوب للتقريب بدقة 48 ميجابيكسل مع تقريب حتى 120 ضعف! هذا يأتي إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل وكذلك دعم عدد ضخم من تقنيات وخواص التصوير.

من ناحية أخرى هاتف Mi 11 Ultra يقدم عامل آخر مميز، وهي الشاشة الخلفية، هذه الشاشة الصغيرة بجانب الكاميرات الخلفية ستستخدم لعدد كبير من الاستخدامات منها التقاط السيلفي بالكاميرا الخلفية أو العمل كشاشة مستمرة Always-on-Display لعرض الإشعارات والمكالمات وغيرها.

هاتف مي 11 ألترا هو أول هاتف من شاومي مع معيار مقاومة المياه والغبار بشكل كامل IP68 وهو أمر طبيعي في هذه الفئة، هذا إلى جانب أن الهاتف يقدّم سماعات ستيريو من Harman Kardon، بجانب هذا كله، يعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 67 واتّ.

سعر وموعد توفّر هاتف Mi 11 Ultra

سيبدأ توفر الهاتف في الصين في أبريل وذلك باللونين الأبيض والأسود، وسيبدأ سعر الهاتف عند 915 دولار أمريكي فقط! وكلمة فقط هنا تأتي في محلها! هذا في حين أن أعلى خيار بأعلى ذواكر من الهاتف سيكلّف حوالي 1070 دولار أمريكي!