“عقوبة قاسية” لمضيف طيران خالف قواعد العزل

أصدرت محكمة فيتنامية حُكماً بسجن مضيف الطيران “دونغ تان هاو” لمدة عامين، بعد خروجه من المنزل قبل انتهاء فترة العزل المفروضة عليه.

وقالت السلطات المحلية إنّ مضيف الطيران التقى بـ46 بعد أسبوع من عودته من رحلة طيران، لإعادة ركاب من اليابان في نوفمبر الماضي.

ووجهت المحكمة لمضيف الطيران البالغ من العمر 29 عاماً تهمة نشر أمراض معدية بشكل خطير، وذلك بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إنّه التقى بأصدقاء وشارك في مسابقات قبل أن يُنهي فترة العزل المنزلي التي تبلغ مدتها 14 يوماً، ونقل الفيروس لـ3 أشخاص آخرين.

وأكد ممثلو الادّعاء أنّ تحركات مضيف الطيران الشاب كلّفت المدينة خسارة بقيمة 190 ألف دولار أمريكي.

يُذكر أنّ فيتنام البالغ عدد سكانها 98 مليوناً لم تشهد إصابات كثيرة بفيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان، وذلك بفضل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة

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