جديد أوبو.. هاتف بمعالج متطور وبطارية قوية

أزاحت شركة “أوبو” الصينية الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه Oppo A54.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Color OS .

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة وجودة عرض HD، ومعدل تحديث 60HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 185 دولارا أمريكيا.

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