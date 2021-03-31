“كلب” بايدين يعض موظفاً في البيت الأبيض للمرة الثانية

أكدت تقارير واردة من البيت الأبيض أن “الكلب ميجور” الذي تعود ملكيته للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، عضّ أحد العاملين في البيت الأبيض للمرة الثانية.

وأكدت التقارير أنّ الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، حيث كان الضحية يعمل في خدمات الحديقة الوطنية قبل أن يفاجأ بهجوم الكلب الذي كان في نزهة.

وعلى الفور تم فحص الرجل من قبل الخدمات الطبية الموجودة في البيت الأبيض، وعاد لعمله بعدما أظهرت الفحوصات سلامته.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يهاجم الكلب ميجور عاملاً في البيت الأبيض، إذ سبق له الهجوم في 9 مارس الجاري على أحد العاملين دون أن يتعرض العامل لأي أذى يُذكر.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي وزوجته يملكان كلبين من فصيلة الراعي، دخلا البيت الأبيض يوم 20 يناير الماضي.

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