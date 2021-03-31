“صراع العروش” يتحول إلى مسرحية

سيشهد العام 2023 تحويل “صراع العروش” وعالم ويستروس الخيالي لعرض مسرحي سيُعرض في برودواي، ووست إند في لندن وأستراليا.

وقال “مارتن” الذي يتعاون مع الكاتب المسرحي “دونكان ماكميلان” في إعداد المسرحية، إنّ قلة في ويستروس عرفوا المذبحة التي ستحدث عندما اجتمع الكبار والصغار معاً في هارينهال لمشاهدة أفضل فرسان المملكة، وهم يتنافسون في بطولة كبرى.

وأشار إلى أنّ المسرحية ستروي قصة المسابقة الكبرى في هارينهال التي أقيمت قبل 16 عاماً، من أحداث مسلسل صراع العروش.

يُذكر أنّ مسلسل صراع العروش الخيالي الذي عُرض على شبكة “إتش بي أو” في عدة مواسم، حظي بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم.

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