“سوني” تُطلق سماعتين بصوت فائق النقاء

طرحت شركة سوني اليابانية سماعتين جديدتين بصوت فائق النقاء، أطلقت عليهما SRS-AR3000، وSRS- RA5000.

واعتمدت الشركة في سماعتيها الجديدتين على تقنية Reality Audio 360 التي تمنح المستخدم صوتا محيطيا فائق النقاء، وذلك من خلال توزيع الصوت أفقيا ورأسياً في كافة أنحاء الغرفة.

وجاء الموديل SRS-AR3000 بناشر ومبرد بدون مروحة، واحتوى على مكبرات صوت عالية التردد تقوم بإنشاء موجات صوتية تتداخل مع بعضها البعض، وترتفع في أعلى الغرفة على شكل موجات.

أما الموديل SRS -RA5000 فسيحتوي على 3 مكبرات صوت موجهة لأعلى، و3 مكبرات صوت موجهة للجانب، بالإضافة لصب أوفر يساعد على توزيع الصوت في جميع أنحاء الغرفة.

وتتميز السماعات الجديدة بإمكانية اتصالها عن طريق البلوتوث، ودعمها لتقنيات مختلفة كالواي فاي، Spotify Connect وتقنية كروم كاست.

وقالت سوني إنّ سماعاتها الجديدة ستتوافق مع المساعدات الصوتية لأمازون، وغوغل، وأجهزة تلفاز سوني Bravia TV.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية لم تُفصح عن موعد طرح السماعتين الجديدتين في الأسواق العالمية ولا عن سعرهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية