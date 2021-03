أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أن تجارب اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته بالتعاون مع شركة “بيونتيك” الألمانية، أكدت فعاليته وسلامته لليافعين من سن 12 إلى 15 عاما.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الشركة قولها اليوم الأربعاء، إن هذه التجارب نفذت في الولايات المتحدة بمشاركة 2260 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وبحسب نتائج التجارب، لم يتم رصد إصابات بالفيروس التاجي بين الأطفال الذين تلقوا اللقاح، مقابل 18 حالة إصابة بين الذين تم تطعيمهم باللقاح الوهمي.

وأشارت الشركة إلى ظهور أعراض جانبية لدى الأطفال الذين تم تطعيمهم مماثلة لتلك التي تظهر لدى الشباب عقب تلقيهم اللقاح.

وتنوي “فايزر” و”بيونتيك” اللجوء إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بطلب الموافقة على استخدام لقاحهما في تطعيم الأطفال فوق سن 12 عاما.

وتأمل “فايزر” في أن تنطلق حملة تطعيم الأطفال من هذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة قبل مطلع العام الدراسي القادم.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاح “فايزر” لتطعيم المواطنين فوق سن الـ16.

The post «فايزر» تُؤكد سلامة لقاحها للأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا