ألمانيا تقصر استخدام لقاح “أسترازينيكا” على من يبلغون 60 عاما فأكثر

ضربة جديدة للقاح “أسترازينيكا”

قررت وزراة الصحة الألمانية، قصر استخدام لقاح “استرازينيكا” المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما؛ بسبب “تأثيرات جانبية نادرة، لكنها خطيرة للغاية”.

وجاء في القرار وفقا لـ -وكالة الأنباء الألمانية- إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح “بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة”.

وأوضحت الوكالة أن 31 حالة تجلط وريدي جيبي حدثت؛ بسبب اللقاح، حسبما ذكر معهد “باول إرليش “المسؤول عن سلامة اللقاحات، مشيرا إلى أن 9 من هذه الحالات وافاتها المنية.

وكانت عدة ولايات ألمانية قد أوقفت في وقت سابق التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” على خلفية حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ التطعيم بــ”أسترازينيكا” وحدثت أغلب هذه الحالات لنساء قلت أعمارهم عن 55 عاما.

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