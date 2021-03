كشفت الفنانة التونسية نوال غشّام، عن ارتباطها بقصة حب مع الشاعر الليبي المعروف عبد الله منصور، مشيرة إلى أن معمر القذّافي حال دون تحول هذه العلاقة إلى زواج.

وقالت غشام في مقابلة مع إذاعة” ابتسامة إف إم”: “عشت قصة حب جميلة جدا مع منصور عام 1991، ولكنه كان متزوجا، ولم أكن مستعدة للارتباط بشخص متزوج، كما أن معمر القذافي كان معارضا لهذا الأمر”.

وأضافت: “وسألني حينها… لماذا تريدين أن تربطي نفسك بإنسان متزوج، لماذا لا تأخذين إنسانا بعمرك (كان عمري حينها عشرين عاما) وليس لديه عائلة.. ورغم ذلك ما زالت تجمعني علاقة صداقة مع زوجته وأتواصل مع عائلته دوما، وأتمنى أن يتم إطلاق سراحه الآن”.

يُشار إلى أن عبد الله منصور يعتبر من أبرز الشعراء الغنائيين في ليبيا والعالم العربي، حيث غنى له كبار الفنانين العرب، من أمثال محمد حسن وذكرى ولطيفة وسميرة سعيد وغيرهم.

The post نوال غشّام: «القذافي» منع زواجي من عبد الله منصور appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا