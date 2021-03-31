رغم حصولها على اللقاح.. فنانة كويتية تعلن إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد رغم حصولها على لقاح فايزر.

وقالت الفنانة الكويتية في حسابها على سناب شات إنّها صدمت عندما علمت بأنّ نتيجة المسحة التي قامت بها جاءت إيجابية، وقالت إنّها تعيش بمفردها ولم تخالط أحداً في الفترة الماضية حتى تصاب بالفيروس.

وقالت إنّها لا تعاني من أعراض كورونا، وأنّ الطبيب استغرب إصابتها خاصةً بعد حصولها على اللقاح، وأكد استحالة إصابتها بالكورونا.

وأشارت النجمة الكويتية لإجرائها مسحة ثانية أكدت إصابتها بالفيروس، وقالت إنّها تعلم باحتمالية إصابة بعض الأشخاص بالفيروس حتى بعد حصولهم على اللقاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية