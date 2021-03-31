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الأطباء وصفوه بالمعجزة.. شاب يعود للحياة بعد موته سريرياً

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ الشاب البريطاني لويس روبرتس الأطباء بعودته للحياة بعد فترة من إعلان وفاته سريرياً.

وكان الشاب قد تعرض لحادث سير يوم 13 مارس الجاري، حيث صدمته سيارة، لتقوم عائلته بنقله إلى مستشفى جامعة رويال ستوك، وبعد 4 أيام من الحادث أعلن الأطباء وفاته سريرياً.

ولأنّ عائلته وافقت على التبرع بأعضائه لـ7 أشخاص أبقى الأطباء على أجهزة دعم الحياة موصولة فيه.

وقبل يوم من إجراء عملية فاجأ لويس الجميع وعاد للتنفس من جديد، وقالت شقيقته جايد البالغة من العمر 28 عاماً، إنّ شقيقها تمكن من العيش يوماً كاملاً دون استخدام جهاز التنفس الصناعي، قبل أن يضطر لاستخدامه مجدداً بسبب إصابته بالتهاب في الصدر.

يُذكر أنّ الأطباء وصفوا الأمر بالمعجزة، وقالوا إنّهم لم يشاهدوا مثل هذه الحادثة في حياتهم سوى مرة واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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