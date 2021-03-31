عالِمة إيطالية: كورونا لن يرحل عن عالمنا بسهولة

فاجأت العالمة الإيطالية إيلاريا كابوا العالم بتصريحاتها حول فيروس كورونا المستجد، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية يجب أن نتعود على التعامل مع الفيروس، لأنّه سيبقى معنا لفترة طويلة.

وأوضحت العالمة الإيطالية دور اللقاحات في الحد من عدد الإصابات بالفيروس، مؤكدة في الوقت ذاته عدم قدرتها على القضاء على الدورة الدموية الفيروسية.

وأشارت إيلاريا لقدرة لقاح فايزر على الحد من انتشار العدوى بنسبة 90% بجرعتين، وبـ80% بجرعة واحدة فقط.

وأكدت أهمية تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص باللقاحات، وقالت إنّ التطعيم يساهم في تقليل عدد الوفيات، الأمر الذي يؤدي لانخفاض دوران الفيروس بشكل تدريجي.

يُذكر أنّ إيطاليا من أكثر الدول الأوربية تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة توفي منهم أكثر من 108 آلاف شخص.

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