“فيفو” تُطلق هاتفاً بمعالج حديث وبطارية قوية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo Y30G.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Helio P35 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Origin OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللون الأسود، الأبيض، والأزرق وبسعر 230 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية