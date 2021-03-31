ميزات مهمة تحصل عليها خرائط غوغل

في إطار سعيها لتطوير خرائط غوغل، بدأت شركة غوغل الأمريكية باختبار مجموعة من الميزات التي تساعد مستخدمي تطبيق خرائط غوغل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التطبيق.

حيث بدأت الشركة باختبار ميزة Live View التي تقوم في أساسها على الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز، من أجل إرشاد مستخدم الخرائط للمكان الذي يريد الذهاب إليه من خلال الصور والإرشادات التوجيهية.

وقال الخبراء إنّ الميزة الجديدة ستعتمد على معاينة مليارات الصور الملتقطة لمراكز التسوق، والتي ستقود المستخدم للوصول للمكان الذي يريده من أقرب مكان.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ هذه الميزة ستكون متوافقة مع الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس وأندرويد، وستتوفر حالياً في زيوريخ وطوكيو.

أما بالنسبة للميزة الأخرى فهي ستكون من أجل تبيان حالة الطقس، ودرجات الحرارة والرطوبة، وتوقع هطول الأمطار في المناطق التي يمر بها المستخدمون.

وأوضحت غوغل بأنّها تطور هذه الميزة بالتوافق مع عدّة شركات مختصة بالطقس كـThe Weather Company، وستصل للمستخدمين في عدة بلدان خلال الفترة القادمة.

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