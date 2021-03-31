لأسباب صحية.. لا تسمحوا لأطفالكم باستخدام الهواتف لفترات طويلة

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون خطورة استخدام الأطفال للهاتف الذكي بشكل مُفرط، وقالت إنّها قد تؤدّي لإصابتهم بقصر النظر.

وبررت السبب بأنّ النظر الدائم للأشياء القريبة يؤدي إلى حصول العين على الإشارة لتكبر، وقالت إنّ هذه الزيادة غير قابلة للعودة، وإنّ ارتفاع عدد الديوبتر يُسبب زيادة في طول مقلة العين.

وطالبت الرابطة الألمانية الأهالي بإبعاد الأطفال عن الهواتف الذكية، وجعلهم يقضون أطول وقت ممكن في الهواء الطلق، وخاصةً في فترة النهار، وأشارت لأهمية ضوء النهار في منع زيادة حجم العين بفضل مادة الدوبامين.

يُذكر أن الإفراط في استخدام الهواتف من قبل الأطفال تسبب بمشاكل عديدة لهم.

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