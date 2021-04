10 أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع بينها الزبادي

البعض يتجاهل إحساس الجوع الذي يشعرون به بعد تناول بعض الأطعمة، ما يجعلهم يأكلون المزيد منها، ما يتسبب في النهاية إلى إصابتهم بالسمنة المفرطة.

وعرض موقع “boldsky” قائمة بالأطعمة التي تسبب زيادة الشعور بالجوع، ومن الجدير بالملاحظة أن بعض تلك الأطعمة يعرف عنها أنها صحية مثل الزبادي.

1- الزبادي

تحتوي الكثير من أنواعه التجارية على نسبة عالية من السكر، وتعتمد صناعته في أغلب الأحوال على المزيد من المحليات الاصطناعية، التي تتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم مع القليل من الشعور بالامتلاء، كما أن عدم الحاجة إلى مضغه يبطل ميزة الشعور بالشبع بسبب المضغ.

2- الخبز الأبيض

مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية مع شعور أقل بالشبع، دون تقديم قيمة غذائية عالبة، كذلك الحال مع المعكرونة البيضاء التي تفتقر إلى الألياف.

3- الأرز الأبيض

يعمل على زيادة نسبة السكر في الدم، ثم انخفاضها سريعًا، وبالتالي يكون هناك شعور بالجوع بعد تناوله بفترة قصيرة، لذلك ينصح الخبراء بتناول الأرز البسمتي أو الأرز البني.

4- بياض البيض

يوصي الخبراء بعدم الاعتماد على بياض البيض كعنصر غذائي مشبع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض، الذي تساعد أحماضه الأمينية أيضا على الإحساس بالشبع.

5- عصير الفاكهة

يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضها بعدئذ بفترة قصيرة فيشعر الشخص بالجوع، والأخطر وهو الإحساس بالحاجة لتناول المزيد من العصائر، فضلا عن خلو العصائر من الألياف التي تسبب الشعور بالشبع عند تناول الفاكهة.

6- الصودا

يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصودا في المعدة، حيث تتسبب المستقبلات الكيميائية التي تكشف عن ثاني أكسيد الكربون في إفراز الخلايا الموجودة أعلى المعدة للهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع.

7- الحبوب المحلاة

تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم وعندما تنخفض بشكل سريع يشعر الشخص بالجوع على نحو أسرع.

8- الحليب بالشوكولاتة

الشوكولاتة مع الحليب يمكن أن تسبب خللا في مستوى السكر في الدم، مما يتسبب في زيادة الشعور الشديد الجوع.

9- المربى والخبز

وجبة خفيفة يحبها الكثير من الناس لكنها مليئة بالكربوهيدرات والدهون التي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم ، مما يسبب الجوع.

10- أطعمة أخرى

مثل المخبوزات المحلاة كالدوناتس والمافن، وكذلك رقائق البطاطس والكاتشب والمقرمشات مثل البرتزلس والعلكة (اللبان).

