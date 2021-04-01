تحديث iOS 14.5 سوف يتضمن ميزة مهمة من أجل بطارية هواتف ايفون 11

تحديث iOS 14.5 لا يزال في المرحلة التجريبية وقد قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية السادسة منه، والتي بدورها احتوت على مزايا جديدة منها ميزة مخصصة من أجل بطارية هواتف ايفون 11.

تضم سلسلة ايفون 11 ثلاثة هواتف مختلفة هي: النسخة الأساسية ايفون 11، و ايفون 11 برو، و ايفون 11 برو ماكس.

تحديث iOS 14.5 سوف يحتوي على شيء مهم للغاية في قسم صحة البطارية Battery Health في نظام التشغيل الخاص بالايفون.

ابل سوف تقوم عبر تحديث iOS 14.5 بـ “إعادة معايرة” أو إعادة تقييم الأرقام والنسب التي تظهر في خيار “الحد الأقصى Maximum Capacity” وأيضاً خيار “أقصى قدرة للأداء Peak Performance Capacity” الموجودين في قسم صحة البطارية.

ابل تفعل ذلك لأن بعض مستخدمي سلسلة ايفون 11 أبلغوا عن وجود أرقام وتقديرات غير دقيقة و غير صحيحة حول حالة البطارية عند التأكد منها من خلال قسم صحة البطارية Battery Health في الإعدادات.

تلك المشكلة لا تعني خللاً في البطارية ولا تؤدي إلى ذلك، بل إعلدة تقييم لحالة البطارية حتى يحصل المستخدم على صورة حقيقية لوضع البطارية وأدائها الفعلي.

حالة البطارية مهمة ومنها يتحدد إن كان أداؤها طبيعي أم متراجع، كذلك إن كان الهاتف في حاجة إلى تغيير البطارية أو لا، كما أن حالة البطارية عامل حاسم في تحديد سعر هواتف الايفون المستعملة.

بعد التحديث لاحقاً إلى iOS 14.5 سوف تظهر رسالة تنبه المستخدم إلى قيام النظام بعملية إعادة معايرة وأنها تلك العملية قد تأخد أسابيع حتى تكتمل.

بعدها سوف يتم تحديث الأرقام والنسب في قسم صحة البطارية، كما سيتم تنبيه المستخدم في حالة كان أداء البطارية سيئاً وبحاجة إلى الاستبدال.

في حالة فشلت عملية إعادة المعايرة، فسوف تلتزم ابل باستبدال بطارية تلك الهواتف مجاناً بدون أي تكاليف على المستهلك.

ميزة صحة البطارية Battery Health

تعرض لك ميزة صحة البطارية معلوماتين أساسيتين الأولى هي “الحد الأقصى Maximum Capacity” و هي حالة البطارية الخاصة بجهازك حالياً عندما يكون الجهاز جديداً سيكون الحد الأقصى 100% و يتناقص ذلك تدريجياً بمرور الوقت و زيادة عدد مرات الشحن حيث يقل بمعدل 20% لكل 500 دورة شحن.

أما المعلومة الثانية فهي “أقصى قدرة للأداء Peak Performance Capacity” و هي قدرة البطارية بحالتها الحالية على توفير الطاقة اللازمة للمعالج في أقصى سرعة له عند أداء المهام الثقيلة دون أن يتسبب ذلك في أية مشاكل أو إيقاف مفاجيء للهاتف.