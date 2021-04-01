هاتف جالكسي A82 سيأتي مع مواصفات رائدة بسعر متوسط وإليك التفاصيل

يبدو أن سامسونج تخطط حاليًا لإطلاق النسخة الجديدة من هاتف جالكسي A80، وهو الهاتف الذي قد قدّم خاصية الكاميرا القابلة للدوران لو تذكرون، وكنا قد حدثناكم عنه في مقال سابق منذ فترة طويلة، واليوم تظهر أولى التفاصيل حول هاتف جالكسي A82، والمتوقع له أن يكون أقوى هاتف ضمن السلسلة.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A82

هذا الهاتف يأتي مباشرةً لخلافة هاتف جالكسي A80، حيث أننا لم نشهد إصدار جالكسي A81 من الأساس، ويبدو لنا أيضًا أن سامسونج لن تخاطر مرة أخرى مع هذا الهاتف، حيث أنه سوف يفقد خاصية الكاميرا القابلة للدوران تلك، والهاتف قد بدأ الآن في الظهور في أكثر من مصدر.

الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 855 بلس، ليس معالج سنابدراجون 888 بالطبع، لكنه يظلّ معالج رائد بالمقارنة مع معالجات سنابدراجون 700 الموجودة في هذه الفئة السعرية! بالإضافة لذلك، الهاتف سيحمل 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وقد تصل إلى 8 جيجابايت، هذا إلى جانب أندرويد 11 بالتأكيد.

سيأتي الهاتف مع شاشة بدقة 2400*1080 بيكسل، وبالرغم من قلة المعلومات حول الهاتف إلا أننا نقدر على التخمين أن هذه الشاشة ستأتي بتردد 120 هيرتز أو 90 هيرتز على أقل تقدير، وهذا بعدما رأينا مواصفات هواتف جالكسي A52 وA72 الأحدث!

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الهاتف سيعتمد على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل من سوني، بالاعتماد على Sony IMX686 الأكثر انتشارًا حاليًا، إضافة إلى ذلك، ظهرت أخبار تفيد أن هاتف جالكسي A82 سيأتي باسم مختلف تمامًا، وهو Galaxy A Quantum 2، في حين أن الإصدار الأول لهاتف يحمل هذا الاسم كان أحد إصدارات جالكسي A71.