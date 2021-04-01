غوغل تلغي كذبة أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس الأول من أبريل أنها ألغت الإحتفال بيوم “كذبة أبريل/ نيسان” عبر منصتها للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي فيروس كورونا وأعداد الإصابات والوفيات بسبب الوباء.

وقررت الشركة عدم المشاركة في المقالب والمزحات والنكات التي يشهدها هذا اليوم، جاء ذلك احتراماً للذين يحاربون كورونا وبسبب المعلومات المضللة حول الفيروس.

وقالت لورين توهيل رئيسة قسم التسويق في غوغل “في الظروف العادية تعد كذبة أبريل (نيسان) تقليدا من غوغل ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة كورونا”.

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