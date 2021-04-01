رغم الضغوط الأمريكية..هواوي تحقق أرباحا قياسية في 2020

حققت مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات، أرباحاً قياسية العام الماضي، لكن نمو الإيرادات تراجع بشكل كبير، بسبب تفشي وباء “كورونا”، وازدياد الضغوط الأمريكية التي دفعت الشركة لاتباع خطوط جديدة في أعمالها التجارية للاستمرار.

وأشارت هواوي إلى أن صافي أرباحها صعد بنسبة 3.2% إلى 64.6 مليار يوان (9.9 مليار دولار) في 2020، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% فقط إلى 891.4 مليار يوان.

كما أوضحت أن قسم منتجاتها الاستهلاكية المسؤول عن إنتاج الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الفردية والذي يؤمن أكثر من 50% من إجمالي العائدات، حقق في عام 2020 نموا للمبيعات بنسبة 3.3%.

ويذكر أن هواوي أكبر مورد لتجهيزات شبكات الاتصال وإحدى الشركات الرائدة على صعيد إنتاج الهواتف الذكية.

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