رسميًا – إغلاق لعبة PUBG Lite نهائيًا في شهر أبريل بالرغم من كونها مجانية بالكامل

أعلنت شركة Krafton المسؤولة عن تطوير لعبة ببجي موبايل بالتعاون مع تينسنت وغيرها عن إغلاق لعبة ببجي موبايل لايت بشكل كامل في يوم 29 أبريل المقبل، والحديث هنا حول لعبة PUBG Lite الموجهة لأجهزة الكمبيوتر وليس لعبة PUBG Mobile Lite المتاحة لمستخدمي الهواتف الذكية، وإن كنت تلعب الثانية فلا تقلق، على الأقل في الوقت الحالي.

إغلاق لعبة PUBG Lite خلال شهر أبريل

الشركة لم تكشف عن أسباب إغلاق اللعبة! وهذا بالرغم من أن اللعبة كانت تقدم رسوميات ممتازة وتجربة لعب شبيهة بلعبة PUBG المتاحة لأجهزة الألعاب الاحترافية مثل الكمبيوتر والكونسول، وبشكل عام، لعل إغلاق اللعبة هو قرار خاطئ من الشركة بعد كل هذه الاستثمارات في تطويرها!

اللعبة متاحة منذ يناير 2019، وبدايةً من نوفمبر 2020 أصبحت اللعبة مجانية في اللعب بشكل كامل دون حتى المشتريات داخل اللعبة!

تم تطوير هذه اللعبة في الأساس لجعل تجربة اللعب الخاصة ببجي الكاملة متاحة لجميع اللاعبين حتى أولئك الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر ضعيفة نسبيًا أو الذين لا يريدون دفع 30 دولار لشراء لعبة ببجي الكاملة من على متجر ستيم أو على أجهزة الألعاب مثل الإكس بوكس والبلايستيشن.

على كل حال، وحتى الوقت الحالي، لعبة PUBG Mobile Lite لازالت في أمان، ويمكنك لعبها على هاتفك الذكي بدون مشكلة، لكن لا تستبعد إغلاقها لاحقًا لنفس الأسباب، خصوصًا أن معظم الهواتف الذكية من معظم الفئات أصبحت قادرة على تشغيل لعبة ببجي الرئيسية على الموبايل.