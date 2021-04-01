شركة “مايكروسوفت” تفوز بعقد مدته 10 سنوات مع “الجيش الأمريكي”

فازت شركة “مايكروسوفت”، بصفقة لبيع سماعات “الواقع المعزز” للجيش الأمريكي، إذ تعتمد على منصة HoloLens الخاصة بها، حيث تصل قيمة العقد إلى 21.88 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفقاً لما نقلته شبكة CNBC الأمريكية عن متحدث باسم “مايكروسوفت”.

وكانت شركة “مايكروسوفت” قد أعلنت في 19 فبراير الماضي عن نموذجها الأحدث من السماعات اللاسلكية المخصصة لمستخدمي منصات Xbox لألعاب الفيديو، التي تأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين يزن 312 غ، بالإضافة إلى تزويدها بإطارات مرنة خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء الخارجية.

ويمكن للسماعة أن تتصل لاسلكياً مع أجهزة Xbox Series X و Series S وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 4.2، إضافة إلى تجهيزها بعدة بتقنيات لتوزيع الأصوات بصورة أقرب إلى الأصوات الواقعية، ومايكروفونات خاصة تمكّن من الاعتماد عليها لإجراء المكالمات الهاتفية.

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