شاومي تؤكد دخولها لمجال السيارات الكهربائية رسميًا باستثمارات ضخمة

طوال الأسابيع الماضية انتشرت التقارير والشائعات حول نوايا شاومي للدخول لسوق السيارات الذكية، واستمر الوضع حتى أعلنت شاومي بشكل مفاجئ ومباشر أنها فعلًا تنتوي الدخول لهذا المجال الواعد، أي أن شاومي الآن رسميًا تطور سياراتها الكهربائية، وهذه السيارات ستكون ذكية بطبيعة الحال، وستعتمد على الكهرباء بشكل كامل دون أي اعتماد على الوقود.

سيارات شاومي الكهربائية في السنوات المقبلة

ضمن إعلانها الرسمي، شاومي ذكرت أنها ستؤسس شركة متخصصة في السيارات العاملة بالكهرباء، وهذه الشركة الفرعية ستكون مملوكة لشاومي نفسها بنسبة 100%، من ناحية أخرى، الشركة ستسثمر في البداية مبلغ يقدر بـ1.5 مليار دولار أمريكي، وعلى مدار دورة عمل الشركة، ستخصص شاومي مبلغ 10 مليار دولار أمريكي للسيارات الكهربائية.

المدير التنفيذي لشاومي، Lei Jun، سيكون هو المدير التنفيذي أيضًا لشركة السيارات الكهربية التي سيتم تأسيسها حديثًا، وفي الوقت الحالي، هذا كل ما تم الإعلان عنه رسميًا، لكن طبقًا لتقرير من رويترز فشاومي ستتعاون مع شركة Great Wall Motor Co الصينية في عمليات التصنيع.

السيارات الجديدة سيتم تصنيعها بكميات كبيرة وسيتم استهداف شريحة كبيرة من المستخدمين من خلالها، شاومي قد ذكرت أن أولى السيارات الجديدة ستصدر في خلال السنوات العشر المقبلة، لكن تقرير آخر ذكر أن أول سيارة قد تصدر في عام 2023.

هذه العملية تتم بالتعاون مع شركات أخرى عديدة، إلى جانب Great Wall فشاومي ستتعاون مع شركات سيارات صينية عديدة، ولعل أبرزها هي شركة BYD التي تنتشر سياراتها في أسواقنا! وحسبما فهمنا، سيارات شاومي الكهربائية ستتوفر عالميًا، وليس في الصين فقط.