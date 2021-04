ألغت شركة “غوغل” الاحتفال بيوم “كذبة أبريل” عبر منصتها للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونظرا للارتفاع الكبير في إصابات ووفيات الوباء، فضلت الشركة عدم المشاركة في المقالب والمزحات والنكات التي يشهدها هذا اليوم الخميس 1 أبريل.

وأكد عملاق البحث الأمريكي في الإنترنت على أن إيقاف هذا التقليد جاء احتراما للذين يحاربون كورونا والمعلومات المضللة حول الفيروس.

ونقلت صحيفة” بيزنس إنسايدر” عن رئيسة قسم التسويق في غوغل، لورين توهيل، قولها في رسالة بريد إلكترونية داخلية: “في الظروف العادية تعد كذبة أبريل (نيسان) تقليدا من غوغل ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة كورونا”.

وأضافت: “هدفنا الأعلى هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقى النكات لشهر أبريل المقبل والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقا من هذا”.

وكانت أول مشاركة لـ”غوغل” في مقالب يوم كذبة أبريل، في عام 2000، عندما زعمت الشركة إطلاق خدمة Google MentalPlex، وهي خدمة قراءة أفكار الشخص لمعرفة الشيء الذي يُريد البحث عنه ليُوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في المتصفح بنفسه.

ومن بين الخدع الأخرى التي أطلقتها “غوغل” على مر السنين في يوم كذبة أبريل، كانت هناك تقارير عن خطة للاستيطان البشري للمريخ وإطلاق خدمة “ترجمة غوغل للحيوانات”.

The post بسبب كورونا.. غوغل تُلغي الاحتفال بـ«كذبة أبريل» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا