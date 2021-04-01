أحمد طيباوي يفوز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021

فاز الروائي الجزائري أحمد طيباوي بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وفقا للصحافة المحلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتحصل طيباوي المولود بالمدية عام 1980 على الجائزة عن رواية “اختفاء السيد لا أحد” الصادرة عن منشورات “الاختلاف” الجزائرية و”ضفاف” اللبنانية في 2019.

وأوضحت لجنة التحكيم عن منح الجائزة: “في هذه الرواية المقنعة والمصاغة بشكل متقن يلعب طيباوي بشاعرية الأدب السوداوي ليقدم نقدا قاتما ومثيرا للدهشة للدولة العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار وأساطيره”.

وأضافت اللجنة،: “الرواية أحداثها شديدة الوطأة وتتعرض الشخصية الرئيسية فيها للكثير من الأزمات الوجودية والحياتية، وبالرغم من ظلمة الرواية، إلا أن لغتها الساخرة المحكمة الموجزة والشاعرية في الوقت ذاته، والبناء الفني المحبوك الذي أستمد من الحبكة البوليسية تشويقه، يشد القارئ ليقرأها حتى النهاية، ليجد أن الشخصيات تكاد تكون كلها (السيد لا أحد)”.

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