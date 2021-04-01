مهندس ديكور مسلسل “الملك”: العمل درامي وليس توثيق تاريخي

كشف مهندس ديكور مسلسل “الملك” أمير عبد العاطي، سبب ظهور بطل العمل الممثل عمرو يوسف باللحية.

وأوضح عبد العاطي: “أحمس خلال الأحداث هو شخص عادي من العوام، وكان هناك من العوام من يربي لحيته بشكل طبيعي، نحن نقدم في المقام الأول عمل درامي له طابع تاريخي، وليس توثيق تاريخي وهو أمر طبيعي في العالم”، وفقا لما نقلته صحيفة “الوطن”.

وأضاف مهندس الديكور،: “على سبيل المثال شخصية (أخيل) التي قدمها براد بت في فيلم (حرب طروادة)، كان بطلها الحقيقي كهل في الستين من عمره، أو بطل بومبي كان في الحقيقة داكن البشرة، بخلاف الشكل الذي ظهر به ضمن الأحداث”.

وتعرض المسلسل، لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابس الأبطال والديكور.

ويستند مسلسل “الملك”، إلى قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي.

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