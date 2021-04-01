خسر آلاف الدولارات بالبورصة فألقى بنفسه بفرن الفولاذ

شهد معمل صيني لصلب الحديد حادثةً مؤسفة للغاية، إذ ألقى العامل وانغ لونغ بنفسه في فرن صهر الفولاذ.

وكان العامل البالغ من العمر 34 عاماً قد اختفى أثناء مناوبته الليلية، قبل أن تظهر كاميرا المراقبة اللحظات الأخيرة لحياته، حيث ألقى بنفسه في الفرن الذي تصل حرارته لـ900 درجة مئوية.

وأوضحت المجموعة التجارية المسؤولة عن المصنع إنّ العامل الراحل كان انطوائياً، ولم يتزوج، وكان يتداول في البورصة منذ مدة طويلة، وبررت سبب انتحاره بخسارته لمبلغ مالي كبير في البورصة يوم انتحاره.

يذكر أنّ وسائل إعلام محلية قالت إن وانغ خسر حوالي 8200 دولار أمريكي في يوم انتحاره الذي صادف انخفاض مؤشرات البورصة الصينية لأدنى مستوى لها في 3 أشهر.

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