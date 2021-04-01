شاومي تطلق هاتف قابل للطي بمواصفات مميزة

طرحت شركة شاومي الصينية هاتف جديد قابل للطي بمواصفات مميزة أطلقت عليه Mi Mix Flod,

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور ونظام تشغيل أندويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشتين الأولى OLED بحجم 8.1 ودقة عرض 1440 بلس، وستدعم الشاشة سطوع Nit 600، أما الشاشة الثانية ستأتي بحجم 6.52 بدقة عرض 840 * 2520، ومعدل تحديث 90HZ، ومعدل سطوع 650.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 أو 512 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 12 أو 16غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5020 تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1250 دولار أمريكي.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية