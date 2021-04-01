عمرو يوسف يتصدر برومو مسلسل الملك

تصدر النجم المصري عمرو يوسف برومو مسلسل الملك الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمتوقع عرضه في شهر رمضان المبارك.

وسيلعب النجم المصري في العمل المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ دور الملك أحمس، وسيروي المسلسل سيرة هذا الملك ودوره في طرد الهكسوس.

ومسلسل الملك سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسن الميناوي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كعمرو يوسف، صبا مبارك، محمد مصطفى، ريم لطفي، محمد فراج، مها نصار، ياسين السقا، معتز هشام، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، محمد علاء، وغيرهم.

يذكر أنّ هذا الظهور هو الأول للفنان عمرو يوسف منذ عامين غاب خلالهما عن دراما رمضان.

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