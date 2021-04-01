علاقة وثيقة تجمع مرض الصدفية والتهاب المفاصل

أكدّت الجمعية الألمانية للروماتيزم وجود علاقة وثيقة بين مرض الصدفية والتهاب المفاصل، وقالت إنّ مرض الصدفية يقترن بالتهاب المفاصل ويؤدي للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

وأشارت الجمعية، إلى أن التهاب المفاصل الصدفي يحدث عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا والأنسجة السليمة.

وحددت أعراض التهاب المفاصل الصدفي بتورم أصابع اليد والقدم، ظهور بقع حمراء مستديرة وحادة الحواف ينتج عنها قشور باللون الأبيض المائل للون الفضي، وهذا ما يسبب حكة.

وأوضحت الجمعية الألمانية مكان ظهور هذه البقع، وقالت إنّها تظهر في منطقة المرفقين والركبتين، وحول سرة البطن، وفروة الرأس.

وأشارت إلى أن التهاب المفاصل الصدفي قد يؤدي لزيادة سمك الأظافر وتحول لونها للون الأصفر، ولحدوث آلام أو تورمات أو آلام في المفاصل صباحاً.

يشار إلى أنّ التهاب المفاصل الصدفي من الأمراض التي لا علاج لها، ويتم وضع حد لآلامها من خلال السيطرة على الأعراض ومنع تلف المفاصل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية