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غوغل تتيح تطبيق “غوغل ميت” بشكل مجاني لنهاية يونيو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن تمديد استخدام تطبيق غوغل ميت بشكل مجاني حتى نهاية يونيو القادم.

وأوضحت الشركة الأمريكية في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إنّها مددت الفترة المجانية حتى يونيو القادم.

وكانت غوغل قد أعلنت في وقتٍ سابق عن إيقاف مكالمات الفيديو المجانية في تطبيق غوغل ميت مع نهاية مارس الماضي، وبأنّ المدة المجانية المسموح بها ستبلغ ساعة واحدة يومياً بدءً من 1 أبريل الجاري.

وتعد هذه المرة الثانية التي تمدد بها غوغل الإصدار المجاني، وقالت إنّها تهدف من هذا الأمر مساعدة المستخدمين على التواصل مع بعضهم البعض في ظل الحجر المفروض في عدد من الدول العالمية بسبب فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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